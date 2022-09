"Dialogues de Bercy": Kanner (PS) souhaite que la concertation s'applique aussi au budget de la Sécu

Le président du groupe socialiste du Sénat Patrick Kanner a écrit mardi à Elisabeth Borne pour lui demander d'étendre au projet de budget de la Sécu la "méthode" d'échanges avec des parlementaires sur la prochaine loi de finances, en amont des débats à l'Assemblée et au Sénat.

Saluant "la méthode", M. Kanner regrette dans sa lettre à la Première ministre que "le projet de loi de financement de la Sécurité sociale ne semble pas concerné à ce stade par le même processus alors que son impact sur le quotidien des Français ne peut être minoré". Il souligne que ce projet de loi "fixe, entre autres, l'équilibre et la trajectoire de notre modèle social".

Le courrier, dont l'AFP a pu prendre connaissance, fait suite notamment aux nouvelles déclarations du président Emmanuel Macron sur la réforme des retraites qui doit selon lui entrer en vigueur "dès 2023". Certains dans la majorité suggèrent qu'elle soit examinée dès cet automne dans le cadre du budget de la Sécu.

Des parlementaires de tous bords ont été invités mardi après-midi à Bercy par le gouvernement pour le premier rendez-vous destiné à préparer le budget 2023, qui doit être présenté la semaine du 26 septembre en Conseil des ministres. Trois autres rencontres sont prévues d'ici là.

Le groupe socialiste du Sénat "est favorable à ce travail préparatoire, dans la mesure où il se présente sous la forme d'un échange franc avec des parlementaires, sur un projet de loi", écrit Patrick Kanner. Il précise que les sénateurs PS participeront aux "dialogues de Bercy", "en veillant à ce que l'examen du budget se fasse sur les bancs du Parlement et non au ministère de l'Économie et des Finances".