Diallo sur Bordeaux : « Ce n'est pas la FFF qui créé un déficit »

Ils ont sorti un joli maillot, ça compense. Les Girondins de Bordeaux ne sont toujours pas fixés sur leur avenir (ils le seront le 22 septembre prochain), ont un président qui fait une course de voitures et un effectif qui se lamente, autant dire que la fin est proche. Alors qu’il se déplaçait à Bordeaux pour le congrès national des présidents de District ce samedi, Philippe Diallo a évoqué la situation du club six fois champion de France, et sans surprise, le boss de la Troizef a défendu la position de la DNCG . « Ce n’est pas la FFF qui créé un déficit de 118 millions d’euros » , a-t-il justifié.

Pour le Nazairien, accorder une faveur aux Girondins créerait un précédent, ainsi que le rapporte Sud-Ouest . « En appel, le 15 juillet, il n’y avait personne. Pas de repreneur. Il y avait des dettes mais aucun budget prévisionnel, a-t-il ainsi commenté. La DNCG a pris la décision qui s’imposait à ce moment-là. Je trouve que c’est un formidable gâchis. Les Girondins de Bordeaux, c’est un des plus grands clubs français, un palmarès, des supporters, une métropole… Ensuite, la Fédération est-elle responsable …» Initialement programmé ce samedi, le match de Coupe de France entre les Girondins et Saintes a été reporté au 20 septembre prochain.…

UL pour SOFOOT.com