Diagnostiquée d'un cancer du sein il y a trois ans, Braun-Pivet appelle les femmes à se faire dépister

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à Paris le 17 décembre 2024. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a révélé avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a trois ans à l'occasion d'un examen de routine, et suivre aujourd'hui une hormonothérapie, appelant les femmes à se faire dépister.

"Aujourd'hui, je vais bien", écrit sur X Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale depuis juin 2022, relayant un extrait d'une interview publiée par le média Mesdames vendredi. "Je suis sous hormonothérapie et je suis suivie régulièrement par une équipe de soignants qui tout au long de ce processus a été formidable d'engagement et de dévouement", précise-t-elle.

"En 2022, dans la série des bonnes résolutions de nouvel an, je me suis dit : +allez, j’y vais maintenant+. J’ai pris rendez-vous pour une mammographie… et c'est à cette occasion que mon cancer a été détecté", affirme-t-elle, parlant d'un "coup de tonnerre dans (sa) vie".

Alors que le cancer du sein est "la première cause de mortalité par cancer chez les femmes", "près d'une femme sur deux ne fait pas le dépistage auquel elle a droit tous les deux ans", souligne la députée Renaissance des Yvelines auprès de Mesdames. "Il faut que toutes les femmes fassent ce dépistage", insiste-t-elle.