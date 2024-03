information fournie par So Foot • 06/03/2024 à 20:43

Diacre sur son éviction de l’équipe de France : « Les dés étaient pipés d’avance »

Corinne Diacre n’a pas gardé que des amis à la FFF.

Il y a un an, Diacre, cernée de toute part, quittait son poste de sélectionneuse de l’équipe de France, après de longs mois de tension et surtout un « putsch » de certaines de ses cadres (Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Griedge Mbock, mais aussi Perle Morroni). Pour fêter cet « anniversaire », l’ancienne coach du Clermont Foot s’est livrée pour L’Équipe dans une interview pleine d’amertume publiée ce mercredi. Elle y allume notamment ce bon vieux Jean-Michel Aulas, responsable du football féminin à la FFF et ancien président de l’Olympique lyonnais.…

JB pour SOFOOT.com