Diabolique et auteur d’un quintuplé, Haaland écrase Luton

Erling Braut Haaland s’est réveillé ! Auteur de seulement trois buts depuis son retour de blessure fin janvier, le Norvégien a confirmé qu’il était bel et bien de retour en atomisant Luton en huitièmes de finale de la FA Cup (6-2) . Avec cinq buts, il a régné sans partage sur la rencontre, alors que ses quatre premières réalisations lui ont été offertes par l’incontournable Kevin De Bruyne. C’est la quatrième fois sur les six derniers que les Hatters encaissent quatre buts ou plus, la gueule de bois est conséquente. Dans une ambiance bon enfant, Mateo Kovačić a clôturé le succès des siens de fort belle manière, d’une frappe lointaine à l’effet fuyant. City, tenant du titre, est en quarts de finale et peut toujours viser le doublé dans la compétition.…

