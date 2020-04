Di Stéfano, Franco et l'URSS...

Pour disputer la phase finale de l'Euro 1960, l'Espagne de Di Stéfano doit d'abord se défaire du médaillé d'or olympique, l'URSS. Une idée qui n'enchante pas le dictateur Franco...

Ambiance tendue et silence radio

Quatre ans après la première édition de l'Eurovision, l'UEFA lance l'organisation du premier Euro de l'histoire, dont le tableau final, à partir des demi-finales, se déroule en France. La compétition est amputée de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Angleterre qui n'ont pas daigné y participer. En revanche, l'Espagne est bien là. Et elle a plutôt fière allure. Coachée par Helenio Herrera, le père du, lacompte dans ses rangs le futur Ballon d'or Luis Suárez, la star du Barça, László Kubala, mais aussi Paco Gento et Alfredo Di Stéfano, qui viennent de soulever la cinquième Coupe d'Europe des clubs champions consécutive du Real Madrid. Sans surprise, en huitièmes de finale, laespagnole balaye facilement la Pologne (7-2), confirmant ainsi son statut de favori de la compétition. Le tirage au sort des quarts a lieu le 11 décembre 1959. Ce jour-là, l'Espagne tombe contre l'URSS de l'araignée Lev Yachine, l'autre immense favori du tournoi. L'affiche est alléchante. Seulement voilà, le régime franquiste n'entretient aucune relation diplomatique avec les Soviétiques...Pourtant, dans un premier temps, cela ne semble pas poser de problèmes. Alfonso de la Fuente Chaos, le président de la Fédération espagnole de football, et son homologue soviétique, Valentin Granatkin, tombent rapidement d'accord sur les dates des rencontres. Le match aller est ainsi censé se disputer le 29 mai 1960 à Moscou, tandis que le retour doit se jouer au Bernabéu le 9 juin 1960. Les mois passent, et le 20 mai 1960, Helenio Herrera donne enfin sa liste des vingt joueurs sélectionnés pour affronter l'URSS. À l'époque, le sélectionneur espagnol est loin de fanfaronner et fait part de son appréhension au quotidienAlors que le jour J approche, la presse espagnole est cependant sommée par le régime franquiste de ne plus faire mention du match. Unqui ne présage rien de bon.