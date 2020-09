Di Meco : "Je pensais que Paris allait punir l'OM par le jeu"

Ancien joueur de l'OM et aujourd'hui consultant sur RMC, Éric Di Meco a suivi la victoire de l'OM face au PSG à Marseille, sur le Vieux-Port. Il livre aujourd'hui son analyse de la rencontre, à froid, et ne s'explique toujours pas comment les Parisiens ont pu sortir du match aussi facilement.

"Je comprends cette passion car ce sont des années et des années de frustrations."

C'est une constante à Marseille, et encore un peu plus depuis qu'il y a Mediapro, de se retrouver pour regarder les matchs. Il y a toujours eu pas mal de monde. J'étais sur le Vieux-Port pour regarder le match avec des potes dans un resto, et j'ai vu la ferveur monter au fil des minutes. Les restaurants qui retransmettaient le match étaient pleins en terrasses et il y avait encore 4-5 rangées de gens qui suivaient aussi dans la rue. Dans le dernier quart d'heure, c'était le feu. Je savais très bien que ça allait partir en fusion à la fin du match, et c'est pour cela que je me suis éclipsé cinq minutes avant le coup de sifflet final pour être tranquille. Je comprends cette passion car ce sont des années et des années de frustration. Ce sont neuf ans de défaites, d'impuissance, de résignation qui ont pris fin avec cette victoire. Ce moment-là, beaucoup pensaient qu'il n'arriverait plus ou pas avant longtemps. Pour beaucoup, c'était l'année ou jamais. Notamment avec tout ce qu'il s'est passé chez eux ces derniers temps : la défaite en finale de Ligue des Champions, le repos donné aux joueurs, les cas de Covid, les joueurs qui ne sont pas encore au top, l'absence de public... Il y avait pas mal de planètes alignées pour que les gens pensent, ici à Marseille, que l'on puisse arriver à ce résultat.J'ai adoré. J'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi c'était le match de la honte, que c'était une mauvaise publicité pour la Ligue 1... Moi, je te le dis : je préfère avoir honte une fois par an si ça se passe comme cela tous les ans ! Parce que l'an dernier, nous, on a eu honte quand on en a pris quatre. J'étais au même endroit pour voir le match et j'étais