Di Lorenzo, l'empereur du sacre

À 29 ans, Giovanni Di Lorenzo s'apprête à décrocher le premier Scudetto de sa carrière. Un demi-miracle pour l'actuel capitaine et latéral droit moderne du Napoli, qui évoluait encore en Serie C il y a cinq ans.

Conquérir le cœur des supporters napolitains n’est pas toujours chose aisée. Mais le 31 août 2019, ​​pour son deuxième match officiel seulement avec les Azzurri , Giovanni Di Lorenzo marque des points en scorant un pion contre la Juventus. Près de quatre ans plus tard, le Toscan de 29 ans est toujours au rendez-vous. La preuve, face au Hellas (0-0) lors de la précédente journée, il a enchaîné une trentième apparition consécutive en Serie A, et lors de la double confrontation contre Milan en Ligue des champions, il a une nouvelle fois été l’un des meilleurs Napolitains malgré l’élimination des siens. Sans un Mike Maignan chaud bouillant, Di Lorenzo aurait même mérité d’inscrire un pion, lui qui a déjà marqué quatre fois cette saison. Soit autant que les deux ailiers droits qui évoluent devant lui : Matteo Politano et Hirving Lozano. En cette période un peu plus difficile pour le Napoli, Di Lorenzo, déjà auteur de six passes décisives, est au rendez-vous et tire son équipe vers le haut. Pas étonnant que Spalletti en ait fait son capitaine en début de saison après les départs de Lorenzo Insigne et Kalidou Koulibaly. Hyper fiable, celui qui est né attaquant, avant de reculer, est l’un des grands artisans de cette formidable aventure napolitaine qui ne serait plus très loin du graal, ce dimanche, en cas de victoire sur les terres de la Vieille Dame. Mais comment ce joueur de 29 ans, qui jouait encore en Serie C en 2018, s’est retrouvé champion d’Europe, capitaine du Napoli et bientôt champion d’Italie ?

Fume à fond …

Par Maxime Renaudet, à Naples pour SOFOOT.com