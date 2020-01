Dhorasoo, Obraniak, Revelli... les ex-footballeurs à l'attaque des municipales

Et un, et deux, et trois... champions de France aux municipales ! Vikash Dhorasoo, Ludovic Obraniak, et Patrick Revelli, sept titres de Ligue 1 à eux trois, se présentent aux élections des 15 et 22 mars prochains, respectivement à Paris, Lille, et Saint-Etienne. Ces trois anciennes stars locales du ballon rond ont aussi en commun d'avoir été sélectionnées plusieurs fois en équipe nationale, avec la France ou avec la Pologne pour le binational Obraniak. Le début d'un mouvement plus large ? Ces dernières années, rares sont les ex-joueurs professionnels en France à s'être lancés sur le terrain politique. « On nous fait croire que la politique n'appartient qu'à certaines personnes, mais on est tous capables de prendre nos destins en main, y compris les footballeurs », argue auprès du Parisien Vikash Dhorasoo, qui se présente dans la capitale aux côtés de l'élue La France insoumise Danielle Simonnet. LIRE AUSSI > Municipales à Paris : « Hidalgo n'a aucune tête de liste noire », tacle le candidat Vikash DhorasooJusqu'alors, « il y avait surtout des dirigeants qui s'impliquaient, mais c'était beaucoup plus rare pour les joueurs », rappelle Marion Fontaine, maître de conférences à l'université d'Avignon et spécialiste des relations entre le foot et la politique. Le patron de club emblématique de cette tendance est bien sûr Bernard Tapie, président de l'OM de 1986 ou 1994 et, dans la même période, député ou ministre pendant plusieurs années.Les footballeurs victimes de clichés ?Pour les joueurs, cela viendra au début des années 2000. Fabien Cool a été l'un des pionniers. Le gardien emblématique de l'AJ Auxerre a d'abord été responsable local du parti centriste UDF, puis, en 2008, élu conseiller municipal dans la ville bourguignonne. Olivier Rouyer s'est lui présenté en 2014 à Nancy, sur la liste UMP (ex-Les Républicains). Pas forcément par affiliation idéologique, mais plutôt car ...