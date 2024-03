Devoir de vigilance des entreprises: une nouvelle chambre dédiée à la cour d'appel de Paris

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face à "l'émergence" de contentieux liés au devoir de vigilance et à la responsabilité environnementale des entreprises, la cour d'appel de Paris s'est dotée d'une nouvelle chambre spécialisée, qui a examiné ses trois premiers dossiers mardi, dont l'un oppose ONG et collectivités au géant pétrolier TotalEnergies.

En déclarant la première audience de cette nouvelle chambre 5-12 "ouverte", dans une salle archicomble, la présidente Marie-Christine Hébert-Pageot a dit "savoir l'attente" des sociétés et des associations "quant à la jurisprudence sur le devoir de vigilance", que ses décisions vont définir.

La loi sur le devoir de vigilance, promulguée en mars 2017 sous François Hollande, oblige les multinationales à publier un plan de vigilance sur les risques humains et environnementaux de leurs activités, y compris au sein de leurs filiales à l'étranger et chez leurs sous-traitants.

Créée à l'initiative du premier président de la cour d'appel de Paris Jacques Boulard, la nouvelle chambre a vocation à traiter tous les "contentieux émergents", sur le devoir de vigilance mais aussi à l'avenir la responsabilité écologique des entreprises.

"Amenée à monter en puissance" selon sa présidente, la chambre 5-12 est actuellement saisie de trois affaires, toutes examinées mardi au cours d'une audience au long cours sur des questions de procédure.

Dans ces trois dossiers, visant respectivement TotalEnergies, EDF et Suez, le tribunal judiciaire de Paris avait déclaré irrecevables les actions intentées par diverses associations, qui avaient fait appel.

Dans la première affaire, le tribunal avait estimé que la coalition d'ONG et de collectivités qui voulait contraindre TotalEnergies à aligner sa stratégie climatique sur l'accord de Paris n'avait pas respecté l'exigence d'une phase de dialogue avant de délivrer son assignation en justice.

Dans les deux autres affaires, concernant un projet de parc éolien d'EDF au Mexique et la gestion de l'eau par Suez dans la ville d'Osorno au Chili, le tribunal avait relevé que les mises en demeure et les assignations des sociétés ne portaient pas sur le même plan de vigilance.

- "Mise au rebut" -

Tout au long des débats devant la cour d'appel, les représentants des ONG se sont élevés contre une "interprétation inquiétante" de la loi sur le devoir de vigilance.

Si la création d'une nouvelle chambre est porteuse d'"espoir", une confirmation de l'irrecevabilité de l'action de la coalition attaquant TotalEnergies constituerait "une mise au rebut du devoir de vigilance français", a mis en garde l'un de leurs avocats, Me François de Cambiaire.

Donner raison aux ONG reviendrait à "rendre illisible une loi qui est là pour responsabiliser les entreprises", a souligné Me Sébastien Schapira, l'avocat de Suez, qui a demandé comme ceux d'EDF et de TotalEnergies la confirmation des décisions rendues en première instance.

La cour d'appel se prononcera sur les trois dossiers le 18 juin.

TotalEnergies a dit à l'AFP attendre désormais "une décision en droit qui sera importante pour toutes les entreprises qui sont soumises à la loi sur le devoir de vigilance".

La France avait été pionnière en promulguant il y a sept ans cette loi obligeant les entreprises qui emploient plus de 5.000 salariés dans l'Hexagone et plus de 10.000 dans le monde à publier un plan de vigilance.

L'Union européenne devait à son tour adopter une législation, qui élargissait le champ des entreprises concernées, mais la survie du texte est menacée, les Vingt-Sept ayant échoué à valider un accord conclu entre négociateurs des Etats et eurodéputés en décembre dernier.

En France, depuis une première procédure intentée en 2019 contre TotalEnergies pour un projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie, une vingtaine d'actions ont été lancées, dont une majorité sont restées au stade de la mise en demeure.

Le tribunal judiciaire à Paris, qui a compétence "exclusive" pour traiter ce contentieux, est actuellement saisi de moins d'une dizaine de dossiers. Ces affaires visent notamment Casino accusé de déforestation en Amazonie, Danone pour pollution au plastique, BNP Paribas pour son financement des énergies fossiles, TotalEnergies pour ses activités au Yémen, ou encore Yves Rocher pour les droits des femmes en Turquie.

A ce jour, seule une procédure a abouti à une condamnation, celle en première instance en décembre 2023 de La Poste pour les conditions d'emploi de travailleurs sans papiers au sein de ses filiales.