information fournie par So Foot • 30/11/2023 à 12:58

Devinez quoi : Jesé quitte déjà Coritiba

Six petits matchs, épissetou !

Débarqué au Brésil début septembre pour la fin de saison, Jesé Rodriguez ne prolongera pas l’aventure avec Coritiba. Une annonce faite via communiqué, en amont d’un match au scénario improbable face à Botafogo, auquel l’Espagnol n’a donc pas pris part. Au cœur d’une polémique dès son arrivée, et même si cela n’était pas vraiment de son fait, l’ancien parisien n’aura jamais pu s’exprimer sur le terrain. Dommage pour lui, qui venait d’inscrire son premier but avec ses nouvelles couleurs, il y a seulement quatre jours contre Fluminense.…

JF pour SOFOOT.com