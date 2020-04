Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devin Booker remporte le NBA 2K Tournament Reuters • 12/04/2020 à 11:44









Devin Booker remporte le NBA 2K Tournament par Francisco Rodriguez (iDalgo) Devin Booker est le champion du premier NBA 2K PLayers Tournament. L'arrière des Suns de Phoenix a battu cette nuit Montrezl Harrell en demi-finale avant d'enchaîner face à son coéquipier Deandre Ayton en finale, vainqueur lui de Patrick Beverley. Il a battu Ayton avec les Rockets 72-62 dans le Game 1, puis dans le Game 2 il l'a battu 74-62 avec les Nuggets. Grâce à la victoire de Devin Booker, invaincu en 6 matches, 100 000 dollars vont donc être versés à l'action contre la faim en période de lutte contre le coronavirus en Arizona.

