Développement urbain : cet atout que l'Afrique doit exploiter

A l'horizon 2050, les villes africaines afficheront des taux de croissance supérieurs à ceux des autres régions du monde d'après les prévisions de la Oxford Economics. Le Cap (Afrique du Sud), Dar-es-Salaam (Tanzanie), Johannesburg (Afrique du Sud) et Luanda (Angola) devraient devenir les premiers géants économiques de l'Afrique. Ces dernières seront de véritables villes durables. Aujourd'hui, les principales villes africaines contribuent à hauteur de 700 millions de dollars au PIB du continent. Un chiffre qui devrait atteindre 1,7 milliard d'ici à 2030, note la Oxford Economics. Selon ONU-Habitat, l'urbanisation rapide, surtout dans les villes des pays en développement, pose des défis en matière de répartition des personnes et des ressources, ainsi que d'utilisation des sols. L'accroissement de l'exode rural pourrait aggraver la pauvreté et les inégalités à mesure que les personnes affluent vers les villes à la recherche d'emplois et d'opportunités. A cet effet, on notera une détérioration accentuée des services disponibles tels que l'eau, le transport et le ramassage des ordures. Cette expansion urbaine n'est pas sans conséquences. D'après ONU-Habitat, « 60 % de tous les résidents urbains des pays en développement ont été victimes de crimes au moins une fois au cours des cinq dernières années, dont 70 % en Amérique latine et en Afrique ». Les femmes et les enfants sont souvent les plus touchés.