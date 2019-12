Développement humain : l'Afrique progresse, mais doit réduire les inégalités

Depuis quelques années, les pays africains sont de plus en plus nombreux à être en bonne position dans les classements économiques. Grâce à des chiffres de croissance toujours en hausse, nombre d'entre eux ? à l'image de la Côte d'Ivoire ou de l'Éthiopie, par exemple ? incarnent désormais ce qu'on appelle les « Lions d'Afrique ». Si côté chiffres, ces pays tirent aujourd'hui leur épingle du jeu, qu'en est-il de leur population ? Profite-t-elle des retombées de ce dynamisme économique tant vanté ? Le rapport 2019 sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) nous livre quelques réponses. Son classement des pays du monde, calculé selon l'Indice de développement humain (IDH), prend en compte plusieurs critères, dont le niveau de revenus, l'accès aux soins de santé, le niveau d'éducation et le respect des droits de l'homme.Premier enseignent de cette étude, intitulée « Au-delà? des revenus, des moyennes et du temps présent : les inégalités de développement humain au XXIe siècle », la disparition effective de certains maux autrefois endémiques au continent, comme la mortalité infantile ou la faim. « L'Afrique a vraiment de quoi être fière des progrès sans précédent enregistrés au cours des vingt dernières années, surtout au niveau des fondamentaux », se félicite ainsi Ahunna Eziakonwa, administratrice assistante du Pnud et directrice régionale pour l'Afrique. D'après...