information fournie par So Foot • 07/04/2025 à 09:52

Devant le Parc des Princes, la colère monte contre Visit Rwanda

Sur le parvis du Parc des Princes, une manifestation a été organisée pour dénoncer le lien entre le PSG et l’office de tourisme rwandais. À la tête de ce mouvement, Jordan Mandeda, supporter parisien et enfant de la diaspora congolaise.

Alors que Paris est traversé par les fans de Marine Le Pen — fraîchement condamnée pour avoir un peu trop confondu ses indemnités avec son argent de poche — pendant que la gauche s’offre sa manif dominicale, le Parc des Princes, lui, déroule une tout autre scène. Le PSG y a célébré la veille le 13 e titre de champion de France de son histoire et, ce dimanche, un grand soleil d’avril brille comme une promesse d’été. Mais Jordan Mandeda, 32 ans, ne sourit pas. Planté face aux loges, il manifeste, pancarte à la main, drapeau de la République démocratique du Congo sur les épaules. En ligne de mire : le partenariat entre son club de cœur, le PSG, et Visit Rwanda, l’office de tourisme du régime de Paul Kagame. Sur les maillots d’entraînement du PSG, sur les manches d’Arsenal ou les panneaux d’affichage du Bayern, le logo s’affiche avec le même storytelling lissé : gorilles majestueux, collines luxuriantes et évasion garantie.

Propos recueillis par MJ.

Mathias Jobert pour SOFOOT.com