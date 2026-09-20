Deuxième Old Firm en une semaine pour les Rangers

Deuxième tour ! Une semaine tout pile après leur démonstration en League Cup (3-0), les Rangers ont remporté un nouvel Old Firm ce dimanche , cette fois au Celtic Park et en championnat (0-1). Ryan Naderi a inscrit le seul but de la rencontre à la demi-heure de jeu (33 e ). Djeidi Gassama, passé par Brest et le PSG, était aussi titulaire du côté des Gers . Il n’est pas passé loin de marquer son deuxième but de la saison, mais il a trouvé la barre transversale (35 e ). Pas de regrets puisque les Rangers ont signé un quatrième clean-sheet consécutif : ils reviennent donc à deux points de leur rival au classement. Si vous en raffolez, sachez que le prochain derby est programmé le 3 janvier.

Old Firm supplément galette des rois, what else ?…

QB pour SOFOOT.com