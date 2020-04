Deuxième montée consécutive pour Bastia, promu en National

Après être monté en National 2 la saison dernière, le Sporting Club de Bastia se hisse en troisième division après l'interruption des championnats amateurs décidée par la Fédération française de football. Un retour dans le monde semi-professionnel mérité pour les Corses, qui représentent la meilleure équipe de France en matière de points gagnés par match.

#Cumunicatu di u Sporting Club di Bastia ?C'est désormais officiel, depuis l'annonce hier de la FFF, le Sporting évoluera en National la saison prochaine ! C'est avec une grande fierté que notre club s'apprête à retrouver le 3e échelon national.? https://t.co/LaRmfcluJS pic.twitter.com/nK1KJIxUSY -- SC Bastia (@SCBastia) April 17, 2020

En début d'après-midi, après avoir passé son jeudi matin à patienter devant sa tablette, Loïc Capretti a poussé un cri de joie quand la nouvelle a été officialisée. Puis, à l'instar des autres habitants de la ville, il a entendu les klaxons et les coups de feu retentir comme lors du réveillon de la nouvelle année. Il est alors parti chercher son fusil et a tiré vers le ciel de sa terrasse, avant de s'ouvrir un bon vin rouge. Idem pour Mathieu Chabert, qui a sorti un excellent cru à Béziers et l'a apprécié en tête-à-tête avec son épouse. Quant à Gary Coulibaly, amateur d'alcool uniquement dans les occasions exceptionnelles, il a dû attendre le lendemain pour s'offrir une coupe de champagne réservé au drive en même temps que ses autres courses. Le point commun de ces trois hommes ? Ils ont appris la montée de Bastia en troisième division à la suite de la décision de la Fédération française de football d'interrompre les championnats amateurs en comptabilisant les résultats obtenus jusqu'ici, et ils ne sont pas pour rien dans ce petit exploit réalisé un an après une première promotion en National 2.