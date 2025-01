Deuxième jour de trêve à Gaza, après un premier échange d'otages contre des prisonniers

Retrouvailles entre une Palestinienne libérée par Israël et une proche, le 20 janvier 2025 à Beitunia, en banlieue de Ramallah, en Cisjordanie occupée ( AFP / JOHN WESSELS )

Israël a relâché lundi 90 détenus palestiniens, quelques heures après le retour dans leur pays de trois otages israéliennes libérées par le Hamas au premier jour d'un cessez-le-feu fragile visant à mettre fin à 15 mois de guerre à Gaza.

Dès les premières heures de la trêve dimanche, l'aide humanitaire a afflué dans le territoire palestinien en ruines, où 630 camions sont entrés dans la journée, selon l'ONU, dont 300 destinés au nord de la bande de Gaza.

Les trois femmes libérées après 471 jours de captivité ont retrouvé leurs proches et ont été hospitalisées "dans un état stable", selon un médecin.

Puis en début de nuit lundi, 90 Palestiniens ont été libérés de la prison militaire d'Ofer, en Cisjordanie occupée, et d'un centre de détention à Jérusalem, en vertu de l'échange prévu lors de cette première phase du cessez-le-feu.

Une foule en liesse a acclamé le passage des bus sur une route de Beitunia, près de la prison d'Ofer.

Dès que les armes se sont tues, des milliers de déplacés palestiniens ont pris la route dimanche dans la bande de Gaza, au milieu d'un paysage apocalyptique de ruines et d'immeubles éventrés.

"Nous sommes finalement chez nous. Il n'y a plus de maison, seulement des ruines. Mais c'est notre maison", a témoigné Rana Mohsen, une femme de 43 ans rentrée à Jabalia, dans le nord du territoire.

Même scène à Rafah, tout au sud. "Nous n'avons même pas pu trouver l'emplacement exact de nos maisons" en raison de "l'ampleur des destructions", a raconté Maria Gad El Haq, déplacée elle aussi par la guerre comme la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de Gaza.

Cette photo diffusée par le Bureau de presse du gouvernement israélien (GPO) montre le père (à droite) de l'otage israélienne Romi Gonen (2e à droite) et d'autres membres de sa famille l'accueillant au centre médical Sheba près de Tel-Aviv, le 19 janvier 2025, suite à sa libération ( GPO / Maayan TOAF )

La trêve est entrée en vigueur à la veille de l'investiture du président américain Donald Trump, qui a exercé une intense pression sur Israël pour qu'un accord soit conclu avant son arrivée à la Maison Blanche.

L'accord en trois phases conclu le 15 janvier par l'intermédiaire du Qatar, des Etats-Unis et de l'Egypte nourrit l'espoir d'une paix durable dans le territoire palestinien, où la guerre avait été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sanglante du Hamas dans le sud d'Israël.

Cette combinaison de photos non datées obtenues le 19 janvier 2025 au siège du Forum des familles des otages montre des images (de gauche à droite) des otages israéliennes Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher ( the Hostages Families Forum Headquarters / - )