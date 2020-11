Deuxième confinement : un Français sur dix a quitté sa résidence principale

Selon ce sondage publié par Franceinfo et France Bleu , cet "exode" s'observe principalement dans les grandes villes.

Des voitures sur l'A10, près du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines (illustration) ( AFP / MARTIN BUREAU )

Le retour du confinement en France a conduit près d'un Français sur dix à quitter sa résidence principale pendant l'automne, selon un sondage Odoxa-CGI pour Franceinfo et France Bleu , publié lundi 30 novembre. Le phénomène est accentué dans les zones à forte densité de population, dont l'Île-de-France. Selon la même source, 14% des Franciliens ont ainsi quitté leur domicile principal pour le deuxième confinement, en vigueur depuis vendredi 30 octobre.

Selon l'étude, ce sont ainsi plus de cinq millions de personnes qui ont changé de domicile pendant la période de restrictions de déplacement, soit un million de plus que lors du premier confinement entre mars et mai dernier.

Pendant que les autorités sanitaires mettent en garde face aux effets du confinement sur la santé physique et mentale de la population une vaste étude scientifique a été lancée lundi avec l'ambition de recruter 10.000 volontaires. "On s'est aperçu que la situation allait durer et qu'au-delà des personnes atteintes du Covid ou d'autres pathologies, il allait y avoir un impact sur nos modes de vie", explique à l'AFP Gérard Raymond, président de France Assos Santé, un réseau regroupant 85 associations de patients à l'initiative de cette étude baptisée "Vivre-Covid19".