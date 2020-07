Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deuxième carton pour l'OM, l'OL s'en sort Reuters • 22/07/2020 à 22:25









par Matthieu Cointe (iDalgo) Les clubs français montent en puissance dans ces matches de préparation. Après le large succès du Paris Saint-Germain face au Celtic mardi (4-0), l'Olympique de Marseille a écrasé Heimstetten, club de quatrième division allemande, ce mercredi (6-1). Marley Ake s'est offert un doublé en première période, alors que Kamara, Chabrolle, Benedetto et Rongier ont marqué. L'équipe d'Andre Villas-Boas a rendez vous avec Dunajská Streda (D1 Slovaque) samedi prochain et le Bayern Munich le 31 juillet. De son côté, l'Olympique Lyonnais est venu à bout de La Gantoise en Belgique (2-3). Karl Toko Ekambi et Bertrand Traoré ont inscrit les deux premiers buts lyonnais, alors que la jeunesse s'est montrée avec une passe décisive de Ryan Cherki pour Melvin Bard. Il reste deux matches amicaux à l'OL avant la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG.

