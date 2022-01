Deux tiers des PME pensent qu'elles auront effacé la crise fin 2022, selon une étude

Deux PME et TPE sur trois estiment qu'elles auront retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise d'ici la fin de 2022, selon une étude publiée mercredi par Bpifrance.

Elles sont 14% à envisager un retour à la normale plus tardif tandis que 19% sont dans l'incertitude, selon cette dernière enquête semestrielle menée par la banque publique.

Après une perte de chiffre d'affaires de 13% en 2020 en moyenne en raison de la crise sanitaire, les TPE-PME tablent sur une hausse moyenne de leur activité de 7% en 2021, selon les réponses de plus de 5.000 entreprises exploitées dans cette enquête.

Seules 41% des TPE et PME disent avoir déjà retrouvé leur chiffre d'affaires d'avant-crise fin 2021, alors qu'elles étaient en mai 46% à penser qu'elles retrouveraient ce niveau avant la fin de l'année, relève Philippe Mutricy, directeur des études de Bpifrance.

Il explique que "les PME-TPE sont globalement confiantes pour 2022", particulièrement dans l'industrie, qui a un effet d'entraînement sur les autres secteurs.

Mais les TPE de moins de 10 salariés "récupèrent moins vite leur niveau d'activité d'avant-crise que les PME", constate M. Mutricy.

D'après lui, "on est toujours dans le rebond, mais on a quand même une tendance au ralentissement de la croissance", en raison de la persistance des difficultés d'approvisionnement et des problèmes de recrutement, que 82% des entreprises déclarent rencontrer.

Les difficultés d'approvisionnement affectent 65% des TPE-PME, et pour 43% d'entre elles, limitent leur production. Sont particulièrement touchés, l'industrie, la construction et le commerce, affectés respectivement à 92%, 90% et 87%.

L'espoir de voir ce frein se dissiper en fin d'année a d'ailleurs été douché puisque les allongements de délais de livraison et la hausse du coûts des intrants se sont au contraire intensifiés entre septembre et novembre, 37% des entreprises déclarant faire face "à une pénurie totale d'un ou plusieurs composants".

Pour faire face au rebond de l'activité, les entreprises semblent avoir accéléré leurs embauches en 2021, mais plus faiblement que préalablement anticipé, l'emploi étant plus dynamique dans les PME d'au moins 10 salariés que dans les TPE.

Enfin, les prêts garantis par l'Etat (PGE) "restent encore en grande partie en réserve pour un peu plus de la moitié des bénéficiaires", même si la part de ceux qui déclarent en avoir utilisé la quasi-totalité a augmenté de 24% à 29% entre mai et novembre 2021.