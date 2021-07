Deux tiers des Français veulent taxer les grandes fortunes pour réduire la dette Covid-19

SONDAGE. Si les Français plébiscitent l'idée d'une taxe sur les grandes fortunes, ainsi que le révèle le dernier baromètre de l'économie réalisé par Odoxa pour BFM Business , Challenges et Aviva , le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'y oppose fermement.

Faut-il taxer les plus riches pour rembourser la dette créée par la crise du Covid-19 ? Alors qu'en France les milliardaires sont toujours plus nombreux et plus fortunés , selon le classement du magazine Challenges , 66% des Français valident cette idée , selon le dernier baromètre de l'économie réalisé par Odoxa pour BFM Business , Challenges et Aviva dévoilé jeudi 8 juillet.

Les personnes interrogées plébiscitent en revanche moins les deux autres possibilités avancées par les sondeurs, à savoir "la réduction des dépenses publiques en diminuant notamment le nombre de fonctionnaires" (38%) et "une réforme des retraites en augmentant notamment l'âge légal de départ à la retraite" (19%).

Pour les sondés, cette taxation des plus riches devrait passer par un impôt sur les plus hauts revenus (46%) ou dans une moindre mesure par la création d'un nouvel impôt sur lafortune immobilière (38%). Ils sont en revanche beaucoup moins convaincus par l'idée d'une augmentation des droits de succession sur l'héritage des plus gros patrimoines.

Pour 43% des Français, c'est à partir de 600.000 euros de patrimoine (seuil des 10% des Français les plus riches) que l'on est suffisamment riche pour se voir taxer. 29% des personnes interrogées fixent ce seuil à 1,3 million d'euros (le seuil actuel de l'IFI), 18% à 4 millions d'euros et 10% le réserveraient aux seuls milliardaires.

"Pas la solution" pour Le Maire

Invité de BFMTV jeudi matin, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a rejeté cette idée . "Bien sûr qu'il faut lutter contre les inégalités", mais "laissez penser que c'est en taxant les plus riches encore davantage, je ne pense pas que ce soit la solution", a estimé le locataire de Bercy.

"Je refuse cette facilité de l'augmentation systématique des impôts. (...) C'est toujours de la même façon que ça commence : on commence à surtaxer les plus riches qui peuvent payer, puis on se dit que ça ne rapporte pas beaucoup, donc on va sur les classes moyennes supérieures, puis les classes moyennes, puis des gens qui ont des niveaux de revenus qui sont assez modestes", a-t-il ajouté.

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet les 30 juin et 1 er juillet 2021, selon la méthode des quotas.