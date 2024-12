Deux tiers des Français jugent les débuts de François Bayrou insatisfaisants, selon un sondage

Le Premier ministre François Bayrou lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 17 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Soixante-cinq pour cent des Français jugent que les débuts de François Bayrou en tant que Premier ministre ne sont "pas satisfaisants", contre 34% qui les trouvent satisfaisants (1% ne se prononçant pas), selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro publié jeudi.

Une proportion identique pense que François Bayrou a eu tort de se rendre lundi à un conseil municipal à Pau, dont il est maire, plutôt qu'à Mayotte, ravagé par un cyclone.

Le premier ministre entre à Matignon avec un niveau de popularité assez faible : 42% de bonnes opinions contre 57% de mauvaises. En comparaison, Michel Barnier est arrivé à ce poste avec une assise plus confortable : 57% en septembre.

La proposition de François Bayrou de rétablir le cumul des mandats exécutifs locaux et des mandats nationaux est en outre largement rejetée, par 71% des Français, et ce dans l'ensemble du spectre politique.

Ils ne lui font par ailleurs guère confiance pour nommer un gouvernement qui corresponde à leurs attentes (non à 65%).

Cette enquête a été réalisée les 18 et 19 décembre auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.