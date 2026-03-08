Deux supporters ont débranché la VAR pendant un match de D2 allemande

Pourquoi personne n’y a pensé plus tôt ? Drôle de scène en Allemagne. Lors du match de deuxième divison entre Preußen Münster et le Hertha Berlin, deux supporters du club local sont descendus cagoulés des tribunes pour débrancher la VAR au moment où l’arbitre de la rencontre venait la consulter pour accorder un potentiel penalty aux visiteurs. Felix Bickel s’est ainsi retrouvé devant un écran noir.

TB pour SOFOOT.com