Deux supporters du Barça interpellés après des gestes nazis et racistes

Comment dit-on « abrutis » en catalan ?

En marge du quart de finale entre le PSG et le Barça, la préfecture de Police parisienne a annoncé avoir interpellé deux individus pour apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste. Les concernés faisaient partie d’un groupe de supporters du Barça présents au Parc des Princes, ce mercredi. Sur X, la police a relayé une vidéo publiée la veille sur les réseaux sociaux, où on voit deux individus provoquer les supporters parisiens avec un salut nazi, des insultes et une imitation de singe.…

FL pour SOFOOT.com