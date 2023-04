Deux sites de paris italiens payent déjà ceux qui ont misé sur Naples

Étonnamment, en France, les bookmakers n’ont pas encore payé ceux qui ont parié sur Lens.

Vainqueurs 1-2 à Lecce ce vendredi, les Napolitains se rapprochent très rapidement du Scudetto , alors que la Lazio, le dauphin, compte 19 points de retard et un match en moins. Tandis qu’il ne reste plus que neuf journées à disputer, les carottes sont quasiment cuites, même si ce n’est pas encore fait mathématiquement. Toutefois, Goldbet et Better ont décidé de prendre de l’avance et de déjà payer les gains à ceux qui avaient misé sur le titre de Naples, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport . Au début de la saison, la cote se situait entre 15 et 16 selon les bookmakers. Désormais, il est possible de parier sur la journée à laquelle les Partenopei seront officiellement champions, et s’ils conserveront leur titre l’année prochaine.…

LT pour SOFOOT.com