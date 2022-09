Deux sexagénaires meurent dans un accident d'ULM dans le Calvados

Des ULM (ultra léger-motorisé) sont exposés, le 01 septembre 2006 à l'aéroport de Blois, à l'occasion du plus grand salon et rassemblement international d'ULM d'Europe. Pour sa 26e édition, le salon annuel créé par une bande de passionnés, attend plus de 500 ULM et 8.000 visiteurs venus de France et d'Europe (Angleterre, Belgique, Allemagne, Espagne). AFP PHOTO ALAIN JOCARDDes ULM (ultra léger-motorisé) sont exposés, le 01 septembre 2006 à l'aéroport de Blois, à l'occasion du plus grand salon et rassemblement international d'ULM d'Europe. Pour sa 26e édition, le salon annuel créé par une bande de passionnés, attend plus de 500 ULM et 8.000 visiteurs venus de France et d'Europe (Angleterre, Belgique, Allemagne, Espagne). AFP PHOTO ALAIN JOCARD ( AFP / ALAIN JOCARD )