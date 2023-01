Deux-roues: les ventes de scooters ont ralenti en Europe en 2022

Les ventes de deux-roues ont légèrement reculé en Europe en 2022 avec 1,2 million d'unités vendues (-0,9%), selon les chiffres publiés lundi par l'association des constructeurs (ACEM).

Alors que le marché automobile était paralysé, 950.000 motos (+0,1%) ont été immatriculées dans les quatre premiers marchés de l'Union européenne et au Royaume-Uni en 2022, contre 880.700 en 2020 et 949.480 en 2021.

La croissance des ventes en Espagne et au Royaume-Uni a été tempérée par des chiffres stables en Italie, premier marché de l'UE, et en Allemagne, et un fort recul en France.

Après un boom avec le début de la pandémie de Covid, les ventes de scooters ont également légèrement ralenti (-3,4%), à 255.900 unités sur les six principaux marchés européens (France, Pays-Bas, Italie, Belgique, Allemagne, Espagne).

Avec 85.000 ventes, la part d'électriques ne cesse d'augmenter: elle représentait un quart des ventes de scooters en France en 2022, et près de la moitié en Belgique et aux Pays-Bas.

Du côté des motos, les électriques représentent encore moins de 5% des ventes, notamment à cause de leur prix, et de leur autonomie jugée insuffisante.