Deux rave-parties en Vendée et dans l'Hérault réunissent 8.000 personnes

Environ 8.000 personnes participent à deux rave-parties distinctes en Vendée et dans l'Hérault ( AFP / )

Environ 8.000 personnes participaient dimanche à deux rave-parties distinctes en Vendée et dans l'Hérault, a-t-on appris auprès des préfectures de ces deux départements.

La plus importante, réunissant quelque 5.000 fêtards, est organisée depuis vendredi sur une friche industrielle à proximité de l'aéroport à La Roche-Sur-Yon.

A 09H30 dimanche matin, "on comptabilisait neuf prises en charge par les secours (...) dont trois évacuations vers le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon", selon le communiqué de la préfecture de Vendée.

Les premiers participants se sont installés "de manière illégale" dans la nuit de vendredi à samedi sur "ce site industriel désaffecté et non sécurisé", précise l'institution.

"Le parquet a été informé de ce rassemblement. Le propriétaire du site a porté plainte", indique également la préfecture qui a ouvert samedi soir le centre opérationnel départemental afin de coordonner les moyens d’action et de secours.

"Un dispositif de police et de gendarmerie est en place. Les contrôles autour du site se poursuivent" et "des mesures ont été prises pour sécuriser les accès et les locaux des entreprises aux abords du site", précise encore la préfecture.

Par arrêté préfectoral, l'aéroport est fermé jusqu'à lundi midi, à l'exception des vols sanitaires, autorisés exclusivement entre 09H00 et 19H00.

Plus au sud, dans l'Hérault, une autre rave-party, rassemblant elle environ 3.000 personnes, est organisée depuis vendredi sur le Causse d'Aumelas, plateau situé entre les communes d'Aumelas et de Villeveyrac, a indiqué la préfecture.

Installé en pleine nature, ce "rassemblement illégal ne génère pas de nuisance directe sur les riverains", a-t-elle toutefois précisé.

Un arrêté préfectoral publié le 28 avril avait interdit dans tout le département de l'Hérault, du vendredi au lundi 1er mai, les "rassemblements festifs à caractère musical autres que ceux légalement déclarés ou autorisés".

En conséquence, les forces de l'ordre ont depuis le début de la manifestation établi 195 verbalisations essentiellement pour circulation sur une voie forestière normalement limitée aux pompiers pour lutter contre les incendies et une poignée pour conduites sous stupéfiants ou l'emprise de l'alcool.

"Face à l’état de sécheresse et au risque incendie, une sensibilisation des organisateurs a été réalisée par les sapeurs-pompiers du SDIS 34 et les gendarmes", précise le communiqué.