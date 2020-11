Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux premiers matchs serrés en double Reuters • 15/11/2020 à 23:18









Deux premiers matchs serrés en double par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche soir se déroulait les débuts du tournoi de double avec deux matchs au programme dans le premier groupe. Tout d'abord la paire Koolhof/Mektic était opposée à celle composée de Krawietz et Mies et a remporté le premier match en trois manches et au super tie break sur le score de 7-6/6-7/7-10. Une victoire qui leur permet de prendre la deuxième place du groupe derrière Ram et Salisbury vainqueurs aussi pour leur entrée en lice contre Kubot et Melo en trois manches 7-5/3-6/10-5. Ils affronteront au prochain match les perdants du premier match Krawietz et Mies alors que Kubot et Melo affronteront Koolhof et Mektic. Demain nous aurons l'entrée en lice de Jurgen Melzer et Edouard Roger-Vasselin contre Pavic et Soares. L'autre match opposera Granollers et Zeballos à Peers et Venus.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.