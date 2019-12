Deux pongistes nigérians envoyés par erreur dans un camp de migrants en Bosnie

L'aventure sportive s'est transformée en cauchemar. Deux Nigérians de 18 ans, venus disputer une compétition sportive étudiante internationale en Croatie en novembre, se sont retrouvés au cœur d'une incroyable méprise. Expulsés de force vers la Bosnie-Herzégovine, ils y ont séjourné une semaine dans un camp de migrants.L'histoire commence le 12 novembre. Abia Uchenna Alexandro et Eboh Kenneth Chinedu, étudiants à Lagos, arrivent à Zagreb pour ensuite rejoindre la ville de Pula et disputer les Championnats du monde inter-universités en tennis de table. Après la compétition, ils rejoignent la capitale croate le 17 pour rentrer au Nigéria, via Istanbul, le lendemain.Pour tuer le temps, les deux jeunes hommes décident selon leur récit de se promener dans les rues de la ville mais omettent de prendre leurs papiers d'identité. À une station de tramway, ils sont contrôlés par deux policiers croates. « Nous avons essayé de leur expliquer qui nous étions en leur disant que les documents étaient à notre hôtel mais ils n'ont pas écouté », explique Eboh Kenneth Chine du dans une interview accordée au média bosnien Zurnal.« Ils ont menacé d'ouvrir le feu »Surveillés par les forces de l'ordre, les deux étudiants sont embarqués dans un véhicule avec des migrants. Destination la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, où on les dépose en bordure d'une forêt. « J'ai refusé d'entrer dans les bois mais ils ont menacé d'ouvrir le feu si je n'obéissais pas », poursuit Chinedu.Les deux pongistes franchissent la limite entre les deux pays balkaniques et échouent au camp de Velika Kladusa où des milliers de personnes sont parquées dans l'attente d'un examen de leur situation. Dans le froid et des conditions souvent précaires. Des milliers de migrants vivent au sein du camp de Velika Kladusa en Bosnie-Herzégovine (capture d'écran)./AFP/Elvis Barukcic Sur place, les deux Nigérians racontent leur ...