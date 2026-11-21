Deux pétroliers touchés par des projectiles dans le détroit d'Ormuz - UKMTO

L'agence britannique de surveillance du transport maritime (UKMTO) a signalé samedi deux incidents survenus dans le détroit d'Ormuz au large de la ville omanaise de Khasab.

Un navire pétrolier naviguant vers la sortie du détroit a été touché à la poupe par un projectile non identifié à 11 milles nautiques de Khasab et un autre tanker a été touché au niveau de la salle des machines à 17 milles nautiques de la ville, a précisé l'UKMTO.

Une attaque avait déjà été signalée la veille dans le même secteur.

Khasab se situe sur la péninsule omanaise de Moussandam, à l'entrée du détroit d'Ormuz, bras de mer par lequel transitait un cinquième du pétrole et gaz naturel liquéfié mondial avant la guerre contre l'Iran déclenchée par les Etats-Unis et Israël en février dernier.

(Rédigé par Muhammad Al Gebaly et Eman Abouhassira; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)