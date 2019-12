Le tribunal administratif de Nice annule l'autorisation de mise sur le marché accordée par l'Anses à deux insecticides à base de sulfoxaflor, apparenté aux néonicotinoïdes.

C'est un camouflet pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Le tribunal administratif de Nice, dans un jugement rendu public mercredi 4 décembre, vient d'interdire deux insecticides (Closer et Transform) à base de sulfoxaflor, apparenté aux néonicotinoïdes.

L'Anses avait autorisé leur commercialisation en septembre 2017, provoquant la protestation des apiculteurs français qui dénoncent des produits « tueurs d'abeilles ». Le tribunal confirme ainsi, sur le fond, un premier jugement rendu en référé en novembre 2017 suspendant l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de ces produits développés par Dow AgroSciences, filiale du géant américain de l'agrochimie Corteva (issu de la fusion entre Dow Chemical et DuPont).

Un recours avait été déposé par les associations Générations futures - qui mène la fronde contre les pesticides en France - et Agir pour l'environnement, ainsi que par l'Union nationale de l'apiculture française.

Pour motiver sa décision, le tribunal a conclu à l'absence de certitude quant à l'innocuité de l'insecticide. Il estime que l'AMM accordée par l'Anses à Dow AgroSciences ne garantit pas que les doses utilisées sans contrôle au moment de leur épandage ne présentent pas de danger pour les abeilles. Le jugement rappelle que « les études scientifiques menées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments [EFSA], la Commission européenne, ainsi que des organisations non gouvernementales ont identifié des risques importants de toxicité pour les insectes pollinisateurs ». Dans deux rapports publiés en mars 2015 et février 2019, l'EFSA avait pointé des risques élevés pour les abeilles et les bourdons lors de l'utilisation de sulfoxaflor.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr