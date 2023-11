Deux morts dans l'explosion accidentelle d'une voiture à la frontière américano-canadienne

Cette image tirée d'une vidéo des autoriéts douanières et frontalières américaines CBP montre à l'arrière plan une voiture s'envoler à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada le 22 novembre 2023. ( US Customs and Border Protection / - )

Deux personnes ont été tuées mercredi dans l'explosion accidentelle d'une voiture au niveau d'un pont frontalier entre les Etats-Unis et le Canada, près des chutes du Niagara, mettant en alerte les services de sécurité et les autorités des deux pays.

Le bureau régional du FBI, la police fédérale américaine, a indiqué que les recherches n'avaient relevé "aucun matériel explosif et aucun lien terroriste". L'enquête sur ces faits relevant de l'accident de la circulation a été confiée à la police locale, a-t-il ajouté.

L'accident a eu lieu à Niagara Falls, ville à cheval sur la frontière américano-canadienne. Arrivée sur place, la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a parlé d'un "incident horrible, d'un accident (de voiture), d'une explosion (...) mais à ce stade pas de lien terroriste avéré".

Elle a confirmé la mort des deux personnes qui étaient dans la voiture au niveau du Rainbow Bridge entre les Etats-Unis et le Canada.

- La voiture s'envole -

D'après des sources sécuritaires et un témoin cités par des médias américains ainsi qu'une vidéo du compte X (ex-Twitter) des autorités frontalières américaines, une voiture circulait à vitesse très élevée vers la frontière, avant de littéralement s'envoler, de percuter une rambarde ou une barrière de sécurité et d'exploser.

Un témoin canadien visitant les Etats-Unis, Mark Guenter, interrogé par CBS, a raconté avoir vu une voiture "filer à plus de 100 miles à l'heure (160 km/h)", puis l'avoir vue ensuite "percuter la rambarde et s'envoler dans les airs". Il a dit enfin avoir vu "une boule de feu" et de la fumée sur le pont.

Avant les déclarations de la gouverneure Kathy Hochul, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait évoqué devant le Parlement de son pays une "situation manifestement très grave aux chutes du Niagara" après qu'"un véhicule a explosé au niveau du pont Rainbow Bridge (pont Arc-en-ciel)".

La Maison Blanche a quant à elle fait savoir qu'elle avait informé le président Joe Biden de l'explosion.

"A chaque fois qu'une infrastructure aussi importante pour le Canada et les Etats-Unis, comme un poste-frontière, est le siège de ce genre d'événements violents, c'est une source d'inquiétude pour les gouvernements" des deux pays, avait ajouté Dominique LeBlanc, ministre canadien de la Sécurité publique.

Le Rainbow Bridge à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis le 22 novembre 2023, à Niagara Falls, dans l'Ontario canadien après qu'une voiture eut explosé sur le pont. ( AFP / Usman KHAN )

Les villes frontalières canadienne et américaine de Niagara Falls ont annoncé sur leur page Facebook que le pont Rainbow (arc-en-ciel) était fermé "jusqu'à nouvel ordre", tout comme le parc naturel américain de Niagara Falls et l'aéroport de Buffalo, grande ville américaine toute proche, pour les vols internationaux.

Côté américain, la police fédérale (FBI) avait été la première à annoncer "enquêter sur l'explosion d'un véhicule au pont Rainbow, un point de passage frontalier entre les Etats-Unis et le Canada au niveau des chutes du Niagara", sur son compte X.

Quant au maire de la ville de New York Eric Adams, à des centaines de kilomètres au sud, il a annoncé que la "sécurité" serait "renforcée" dans la mégapole, à la veille du long week-end de Thanksgiving où des millions d'Américains se déplacent pour festoyer en famille.