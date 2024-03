Deux morts au Texas, confronté au plus grand incendie de son histoire

Cette photo prise par le service d'incendie de Flower Mound montre un pompier luttant contre le feu de Smokehouse Creek, près d'Amarillo, le 28 février 2024, au Texas ( Flower Mound Fire Department / - )

Deux personnes ont péri au Texas, confronté au plus grand incendie de son histoire, selon un nouveau bilan, une catastrophe que le président américain Joe Biden a attribuée aux effets du changement climatique.

Outre une grand-mère de 83 ayant péri dans l'incendie de sa maison dans la petite ville de Stinnett, une femme de 44 ans est décédée jeudi après avoir été grièvement blessée quand le camion qu'elle conduisait a été entouré par les flammes à Smokehouse Creek, selon un responsable du département de la sécurité publique du Texas, cité vendredi par plusieurs médias locaux.

Le dernier rapport de l'Office des forêts fait état d'un total de 509.800 hectares partis en fumée dans l'ensemble des incendies, dont onze ont déjà été circonscrits (ils brûlent mais n'avancent pas) et une douzaine maîtrisés.

Cette photo prise par le service d'incendie d'Amarillo montre des pompiers luttant, le 28 février 2024, contre un incendie dans le nord du Texas. ( Amarillo Fire Department / - )

Selon l'Office des forêts du Texas, cinq incendies restent "actifs" dans le nord de l'État. Le plus grand foyer, Smokehouse Creek, qui avait déjà ravagé jeudi quelque 435.000 hectares, n'est contenu qu'à "5%" et touche désormais également une partie de l'Oklahoma voisin.

Les responsables du ranch Turkey Track, situé dans la région, ont déclaré avoir perdu 80% de leur propriété de 32.000 hectares.

"Nous pensons que la perte de bétail, de récoltes et d'animaux sauvages, ainsi que d'autres infrastructures sur notre propriété, et sur d'autres ranchs et maisons de la région, est sans précédent dans notre histoire", ont-ils déclaré dans un communiqué cité par ABC News.

Les pompiers redoutent que la situation n'empire durant le week-end en raison des vents attendus, dans un climat chaud et sec.

Selon Chad Myers, météorologue à CNN, le feu se déplace à une vitesse de deux terrains de football par seconde.

Le président Biden, en visite électorale dans le Texas sur le thème de l'immigration, a affirmé à la presse que 500 fonctionnaires fédéraux s'activaient pour lutter contre les incendies, en plus des pompiers locaux.

Plusieurs villes des Etats-Unis et du Canada ont connu des températures record en février, certaines ayant même connu des chaleurs estivales. Selon les experts, le phénomène El Niño est en cause, en plus du changement climatique.

"J'aime certains de mes amis néandertaliens qui pensent encore qu'il n'y a pas de changement climatique", a ironisé Joe Biden en allusion à ses adversaires républicains climatosceptiques.