Deux ministres candidats aux élections municipales à Biarritz, mais pas sur la même liste

Le ministre de l'agriculture Didier Guillaume a annoncé sa candidature vendredi, alors que le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne figure sur une autre liste.

« Je serai candidat ». Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume s'est lancé dans la course à la mairie de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) dans un entretien au journal Sud-Ouest vendredi. Selon le site internet du quotidien, il ne demandera pas l'investiture du parti présidentiel, La République En Marche, et officialisera sa candidature en janvier. L'ancien sénateur de la Drôme s'appuiera sur une liste de cent personnalités locales, engagées ou non en politique.

« Vu la situation, il faut un souffle nouveau. Je ne ferai pas du neuf avec du vieux », a dit le futur candidat, 60 ans, souvent présent ces derniers mois à Biarritz, où avait eu lieu fin août le sommet du G7.

Un autre membre du gouvernement candidat

Cette candidature de M. Guillaume s'ajoute à celle du secrétaire d'Etat au Tourisme et au Commerce extérieur et membre du parti présidentiel Jean-Baptiste Lemoyne. Sauf que ce dernier figurera sur une autre liste, conduite par le maire sortant de la cité balnéaire, Michel Veunac (MoDem). Une situation embarrassante pour Emmanuel Macron, comme le racontait Le Monde le 29 novembre.

M. Veunac avait annoncé mardi qu'il espérait très prochainement pouvoir « porter les couleurs » de LRM, se prévalant de la présence sur sa liste de Jean-Baptiste Lemoyne. Selon ce dernier, sa présence aux côtés de M. Veunac est un « indice » de cette investiture à venir. Michel Veunac, 73 ans, avait également ironisé mardi sur une possible candidature de Didier Guillaume face à lui et M. Lemoyne, en affirmant : « Quitte à avoir un ministre à Biarritz, il vaut mieux avoir celui du Tourisme que de l'Agriculture ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr