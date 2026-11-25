Le commandement général de l'armée nationale libyenne (LNA) a annoncé mardi que deux membres de son personnel avaient succombé à des blessures reçues lors de l' attaque menée dimanche contre le port de Benghazi.
La LNA a indiqué qu'elle répondrait à cette attaque "au moment et à l'endroit appropriés".
(Ayman al-Warfalli, Menna Alaa El Dine et Muhammad Al Gebaly; version française Camille Raynaud)
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