Deux membres de l'Armée nationale libyenne succombent à leurs blessures après l'attaque contre le port de Benghazi

Le commandement général de l'armée nationale libyenne (LNA) a annoncé mardi que deux membres de son personnel avaient succombé à des blessures reçues lors de l' attaque menée dimanche contre le port de Benghazi.

La LNA a indiqué qu'elle répondrait à cette attaque "au moment et à l'endroit appropriés".

(Ayman al-Warfalli, Menna Alaa El Dine et Muhammad Al Gebaly; version française Camille Raynaud)