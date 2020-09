Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux laboratoires français et suédois confirment l'empoisonnement de Navalny, selon Berlin Reuters • 14/09/2020 à 10:59









DEUX LABORATOIRES FRANÇAIS ET SUÉDOIS CONFIRMENT L'EMPOISONNEMENT DE NAVALNY, SELON BERLIN BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a annoncé lundi que deux laboratoires indépendants français et suédois avaient confirmé l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny par un agent innervant de la famille du Novitchok. Alexeï Navalny a été victime d'un malaise le 20 août à bord d'un avion entre la Sibérie et Moscou après avoir bu du thé à l'aéroport. Hospitalisé dans un premier temps à Omsk, en Sibérie, il a été transféré le 22 août en Allemagne. Dès le 2 septembre, Berlin a déclaré que des tests toxicologiques réalisés par un laboratoire de l'armée allemande avaient apporté des "preuves sans équivoque" d'empoisonnement par une molécule de la classe des inhibiteurs de la cholinestérase, à laquelle appartient le Novitchok. Les examens menés par les laboratoires français et suédois ont confirmé ces résultats initiaux, a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert. "Nous réitérons notre appel à la Russie pour qu'elle s'explique sur ses événements. Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires européens pour prendre de nouvelles mesures", a-t-il ajouté dans un communiqué. Moscou n'a engagé pour l'heure que des vérifications préliminaires sur cette affaire, sans ouvrir d'enquête. (Thomas Seythal, version française Jean-Stéphane Brosse)

