Deux joueurs quittent l’AS Monaco

Tout pour la monnaie, cash, on n’est plus moné-moné-moné-monégasque. Quelques jours avant la reprise de l’entraînement en vue de la saison 2026-2027, l’AS Monaco fait son ménage. Ce lundi soir, le club de la principauté a annoncé le départ de Wout Faes et de Simon Adingra. Les deux joueurs ne sont pas conservés par l’ASM pour la saison prochaine.

Les options d’achat pas activées

Pas encore intronisé à la tête de l’AS Monaco, le futur entraîneur Filipe Luís n’a pas souhaité activer l’option d’achat du défenseur central et de l’ailier gauche. Prêtés respectivement par Leicester et Sunderland avec des options à 7,5 millions d’euros et 17 millions d’euros, Faes et Adingra avaient pourtant joué une majorité des matchs en deuxième partie de saison sous Sébastien Pocognoli. …

MBC pour SOFOOT.com