Deux joueurs du Legia Varsovie interpellés aux Pays-Bas

De la C4 à l’incident diplomatique.

Les circonstances de l’arrestation de deux joueurs du Legia Varsovie après leur match face à l’AZ Alkmaar en Ligue Europa Conférence ce jeudi, restent troubles. Alors que les joueurs du club polonais quittaient le stade après leur défaite (1-0), la police a bouclé leur autocar, et tiré hors du véhicules l’ancien international portugais, Josué, et le Serbe, Radovan Pankov, qui étaient toujours au poste de police ce vendredi matin selon leur club. Le Premier ministre polonais, Mateusz Moriavecki a ainsi réagi ce vendredi matin via un communiqué, indiquant avoir lancé « une action diplomatique urgente » , et que « les joueurs et les supporters polonais devaient être traités conformément à la loi. » De son côté, le Legia a précisé qu’une conférence de presse serait organisée dans la journée, à 14 heures…

CD pour SOFOOT.com