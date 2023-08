information fournie par So Foot • 03/08/2023 à 20:53

Deux joueurs de Reims cambriolés

Il fallait bien que Nasser se venge du transfert d’Hugo Ekitike.

Le parquet de Reims a indiqué ce jeudi que le domicile de deux joueurs du Stade de Reims, Arbër Zeneli et Valon Berisha, avait été cambriolé mercredi après-midi, alors que les deux Kosovars étaient à Valenciennes avec l’équipe réserve. Selon les premiers éléments de l’enquête, les malfrats auraient dérobé deux sacs Louis Vuitton et sept montres Rolex, pour un préjudice estimé entre 300 000 et 350 000 euros.…

LT pour SOFOOT.com