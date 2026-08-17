Deux joueurs de Gérone refusent d’entrer en jeu

Kepa, sors de ces corps. Ce dimanche soir, pour le compte de la première journée de Liga 2, Gérone recevait Leganés. En seconde période, les attaquants Viktor Tsygankov et Vladyslav Vanat, qui figuraient bien dans le groupe, ont refusé d’entrer en jeu pour les Catalans , pour faire comprendre leurs envies d’ailleurs.

Quitter le navire ou rien

Leur entraîneur, Quique Alavrez, s’est exprimé rapidement sur Tsygankov en conférence d’après match : « En théorie, il va bien. Il était convoqué… mais il n’a pas voulu se changer. C’est tout, je ne peux pas en dire plus. » Les deux internationaux ukrainiens sont annoncés sur le départ . Du côté du Celta Vigo pour Tsygankov et à Villarreal pour Vanat.…

AC pour SOFOOT.com