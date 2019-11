Les deux manifestants arrêtés samedi 16 novembre font l'objet de poursuites administratives, décidées par le préfet de police de Paris.

Deux ressortissants belges ont été arrêtés samedi, en marge de la mobilisation parisienne pour le premier anniversaire de la mobilisation des « gilets jaunes », alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer en Belgique. Placés en garde à vue, Michel (le prénom a été modifié) et Jessica, qui ne se connaissaient pas avant le rassemblement, ont été relaxés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux.

Si l'affaire judiciaire est close, le dossier administratif, lui, est toujours en cours. La Préfecture de police de Paris a en effet réclamé, et obtenu, le placement en centre de rétention administrative (CRA) des deux ressortissants belges. Une mesure assortie d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) au motif que les deux prévenus représenteraient une « menace à l'ordre public », l'un des motifs invocables en cas de demande de quitter le territoire, selon le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).

Leurs avocats, Raphaël Kempf et Adrien Mamère, estiment que ce motif est « disproportionné », rappelant que leurs clients, jugés en comparution immédiate, n'ont fait l'objet d'aucune poursuite.

« Un détournement du droit »

A peine sortis de leur comparution immédiate devant le tribunal de grande instance de Paris, lundi les deux manifestants ont donc été incarcérés dans deux Centres de rétention administrative différents, situés en Ile-de-France. Le préfet de Paris, Didier Lallement a réclamé que leur détention puisse s'étendre jusqu'à 28 jours, arguant qu'il s'agissait du temps nécessaire pour permettre une reconduction à la frontière par avion.

