 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux Français dans l’équipe type de Premier League
information fournie par So Foot 26/08/2026 à 09:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Deux Français dans l’équipe type de Premier League

Deux Français dans l’équipe type de Premier League

Timing étonnant. Alors que la saison 2026-2027 de Premier League a commencé, le championnat anglais a décidé de remettre les prix de l’exercice précédent. Pas de retard pour Rayan Cherki , qui, pour sa première année sous le maillot de Manchester City, s’est fait une place dans l’équipe type aux côtés, notamment, de ses coéquipiers Erling Haaland, Antoine Semenyo et Nico O’Reilly.

Bruno Fernandes au sommet

Ce dernier a chipé le trophée de meilleur jeune de Premier League à Cherki et Éli Junior Kroupi. De son côté, William Saliba occupe bien la défense centrale de l’équipe type avec son compère Gabriel. Les Gunners , champions en titre, sont bien représentés avec cinq membres (David Raya, Jurriën Timber et Declan Rice).…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lille se frotte les mains après le transfert de Baleba à Manchester United
    Lille se frotte les mains après le transfert de Baleba à Manchester United
    information fournie par So Foot 26.08.2026 09:58 

    Le jackpot, messieurs, dames ! Avec seulement 23 matchs au compteur, dont huit petites titularisations, l’aventure entre Carlos Baleba et Lille n’a pas duré longtemps. Si le LOSC n’a pas assez profité d’un tel joyau dans son entrejeu , le joueur, lui, n’a pas vécu ... Lire la suite

  • Des anciennes gloires argentines au soutien d'Infantino
    Des anciennes gloires argentines au soutien d'Infantino
    information fournie par So Foot 26.08.2026 09:43 

    Pas ca Javier, pas aujourd’hui, après tout ce que tu as fait… Alors que Samuel Eto’o s’était récemment rangé du côté de Gianni Infantino, Javier Pastore et Zanetti et Esteban Cambiasso, trois anciennes gloires du foot argentin ont elles aussi décidé d’apporter ... Lire la suite

  • Nantes va se débarrasser d'un déserteur
    Nantes va se débarrasser d'un déserteur
    information fournie par So Foot 26.08.2026 09:16 

    Mustafa Mohamout. L’attaquant égyptien, pourrait rejoindre dans les prochains jours le club turc de Konyaspor . L’Équipe indique que Mohamed devrait rapporter 1 million d’euros à son employeur canari. L’international égyptien quitte un club nantais avec lequel ... Lire la suite

  • Premier League : le Camerounais Carlos Baleba transféré à Manchester United
    Premier League : le Camerounais Carlos Baleba transféré à Manchester United
    information fournie par France 24 26.08.2026 07:10 

    Le milieu de terrain camerounais Carlos Baleba a été transféré de Brighton à Manchester United contre environ 75 millions d'euros.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank