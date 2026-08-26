Deux Français dans l’équipe type de Premier League

Timing étonnant. Alors que la saison 2026-2027 de Premier League a commencé, le championnat anglais a décidé de remettre les prix de l’exercice précédent. Pas de retard pour Rayan Cherki , qui, pour sa première année sous le maillot de Manchester City, s’est fait une place dans l’équipe type aux côtés, notamment, de ses coéquipiers Erling Haaland, Antoine Semenyo et Nico O’Reilly.

Bruno Fernandes au sommet

Ce dernier a chipé le trophée de meilleur jeune de Premier League à Cherki et Éli Junior Kroupi. De son côté, William Saliba occupe bien la défense centrale de l’équipe type avec son compère Gabriel. Les Gunners , champions en titre, sont bien représentés avec cinq membres (David Raya, Jurriën Timber et Declan Rice).…

EL pour SOFOOT.com