Deux députés et deux journalistes français interdits d'entrée en Russie

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, le 10 novembre 2026 à Moscou ( AFP / Igor IVANKO )

Les autorités russes ont annoncé mercredi avoir déclaré persona non grata les députés français Sacha Houlié et Arthur Delaporte, ainsi que les journalistes Ariane Chemin et Paul Gogo, une mesure prise en réponse à l'expulsion de la chroniqueuse pro-Kremlin Xenia Fedorova.

La décision à l'encontre de ces quatre personnalités a été prise "en raison de leur participation au harcèlement de Fedorova et de leurs appels à son expulsion", a expliqué Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, lors d'un briefing.

La diplomatie russe n'a pas cité les propos des élus et journalistes français qu'elle incrimine.

Interrogé par l'AFP, le ministère français des Affaires étrangères n'avait pas encore réagi.

Les quotidiens Le Monde et Ouest-France ont de leur côté immédiatement dénoncé une entrave à la liberté d'informer, et les deux députés une "sanction" politique.

Ces derniers mois, la journaliste du Monde Ariane Chemin a co-signé plusieurs articles sur Xenia Fedorova.

Paul Gogo est pour sa part journaliste pour plusieurs médias et auteur d'un ouvrage publié cette année intitulé "Moscou parano : la Russie de Poutine mise à nu". Il a été pendant plusieurs années correspondant en Russie, avant de quitter le pays en février 2026 après avoir vu son visa non renouvelé.

Il a fait part à l'AFP de sa "totale surprise". "Je l'ai appris dans la presse en même temps que tout le monde", a-t-il déclaré, disant s'être "exprimé publiquement sur le fait qu'(il) considérait que Xenia Fedorova n'était pas journaliste" mais sans jamais avoir appelé à son expulsion.

"Sanction" politique

Sacha Houlié, député social-démocrate à l'Assemblée nationale, et Arthur Delaporte, élu du Parti socialiste, ont, eux, dénoncé une "sanction" politique.

Ces deux députés avaient appelé à ce que le titre de séjour de Xenia Fedorova soit retiré, l'accusant de propager la propagande russe.

La chroniqueuse russe pro-Kremlin Xenia Fedorova à Paris, le 12 avril 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

Chroniqueuse dans les médias du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, Xenia Fedorova fait l'objet depuis fin juillet d'arrêtés d'expulsion et de gel de ses avoirs en France en raison de sa propagande en faveur de Moscou.

Cette Russe de 45 ans, qui résidait en France depuis près de dix ans, se trouvait, selon ses dires, à l'étranger lorsque le gouvernement français a publié l'arrêté d'expulsion.

En septembre, l'Union européenne a gelé les avoirs de la chroniqueuse russe et l'a interdite de voyager dans les frontières de l'UE.

Le Kremlin voit dans ces mesures "une persécution à l'encontre d'une représentante des médias".

Liste noire

Les relations entre la Russie et la France sont particulièrement dégradées depuis l'offensive à grande échelle lancée par Moscou en février 2022 en Ukraine, pays dont Paris est l'un des plus fervents soutiens.

La Russie a recours depuis longtemps aux interdictions de territoire contre des ressortissants français en guise de mesures de rétorsion diplomatique face aux sanctions occidentales.

À la suite de l'annexion de la Crimée et des premières sanctions de l'Union européenne en 2014, Moscou avait ainsi transmis aux chancelleries européennes une liste de 89 personnalités interdites de séjour.

lors du lancement de l’événement culturel "Saison ukrainienne en France – Voyage en Ukraine", au ministère des Affaires étrangères, le 1er décembre 2025 au Quai d’Orsay à Paris ( POOL / Gonzalo Fuentes )

Quatre Français y figuraient : le philosophe Bernard-Henri Lévy, l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit, l'ex-président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale Bruno Le Roux et l'ancien président du Comité économique et social européen Henri Malosse.

Cette liste se voulait une réponse à l'Union européenne, qui avait elle-même interdit de séjour sur son territoire un certain nombre de personnalités russes dont un proche du président Vladimir Poutine.

Depuis l'offensive à grande échelle en Ukraine en février 2022 et l'adoption successive des paquets de sanctions de l'UE, la diplomatie russe a élargi à de multiples reprises sa liste noire à l'encontre de ressortissants européens, incluant des Français.

Outre les interdictions formelles, des correspondants et envoyés spéciaux de médias français se sont vu refuser le renouvellement de leur visa ou de leur accréditation depuis 2022, les contraignant de fait à quitter le territoire russe.

La recommandation officielle du Quai d'Orsay pour les personnes est sans équivoque : tout déplacement en Russie est formellement déconseillé. Paris dénonce régulièrement les atteintes de Moscou à l'encontre de la liberté de la presse.