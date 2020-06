Deux associations unissent leurs forces contre le chômage de longue durée

L'Association pour l'emploi des cadres (Apec) et l'association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) ont signé une convention de partenariat "pour accompagner spécifiquement" les "cadres et jeunes diplômés chercheurs d'emploi de longue durée", ont-elles annoncé jeudi.

"Dans le cadre de ce partenariat, signé pour une première période de deux ans, l'Apec et SNC s'engagent à sensibiliser, informer et mobiliser leurs publics sur la complémentarité de leurs missions respectives", indiquent les deux partenaires dans un communiqué.

L'Apec et SNC vont ainsi informer les chercheurs d'emploi concernés et les "équipes des deux réseaux" de leurs "offres de services respectives" et des "événements de chaque partenaire". Elles participeront "à des événements conjoints ou multi-partenariaux" et chacune interviendra lors de "réunions d'équipes" de l'autre partenaire.

"Le chômage de longue durée peut être profondément destructeur pour les personnes qui le vivent", a souligné Gilles de Labarre, président de SNC, cité dans le communiqué. Et les demandeurs d'emploi de longue durée "se trouvent davantage fragilisés en ces temps de crise", a relevé Bertrand Hébert, directeur général de l'Apec, également cité dans le communiqué.

"Nos actions communes vont permettre de favoriser leur retour à l'emploi et se déploieront sur l'ensemble des territoires, en phase avec les problématiques de chaque bassin d'emploi", a ajouté M. Hébert.

Avec ce partenariat, les chercheurs d'emploi de longue durée pourront bénéficier d'"un accompagnement plus personnalisé" et d'"une large palette d'outils, tout au long de leur parcours de retour à l'emploi", s'est félicité M. de Labarre.