"Deux ans pour que la France ait retrouvé toute sa puissance économique", promet Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance était l'invité d'Europe 1, jeudi 9 juillet. Énergie, environnement, type de productions... il a présenté les leviers qu'il entend actionner pour faire retrouver à la France sa puissance économique.

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance le 7 juillet 2020 à l'Élysée. ( AFP / Ludovic Marin )

"Nous nous donnons deux ans pour que la France ait retrouvé toute sa puissance économique". Au micro d'Europe 1, Bruno Le Maire, l'homme qui devra incarner la relance de l'économie post crise sanitaire, a affiché l'objectif de la fin de mandat d'Emmanuel Macron.

Selon le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, cet épisode de crise doit permettre de partir sur de nouvelles bases. "Nous pouvons faire une transformation profonde de notre modèle économique pour avoir un modèle plus compétitif et surtout plus durable."

Pour cela, il a listé les domaines sur lesquels le gouvernement souhaite agir en priorité. S'il s'agit de colmater dans un premier temps, des chantiers vont être ouverts à entendre le ministre. "La priorité absolue c'est d'abord sauver notre outil économique, a assure Bruno Le Maire. En deuxième lieu, intervenir sur les secteurs qui sont les plus menacés (...) et ensuite un plan de relance qui sera annoncé par le président de la République"

La clef de cette transformation doit venir des entreprises françaises et de la qualité des productions. "C'est un problème d'offre, reprend le ministre. Comment est-ce que l'on soutient nos entreprises pour qu'elles produisent des produits qui ont plus de valeur"

Développement de la filière hydrogène

Une réflexion qui ne doit pas occulter un élément majeur, mis en lumière lors des dernières élections municipales : l'écologie. Plutôt que d'y voir un frein, Bruno Le Maire souhaite s'en servir. " L'accélération de la lutte contre le réchauffement climatique créera de nouveaux emplois et fera la compétitivité du modèle économique français", assure le ministre, qui avance déjà un plan concret. "Nous allons dans le plan de relance investir massivement sur la recherche et la production d'hydrogène en France qui peut être la nouvelle énergie qui succédera à l'électricité."