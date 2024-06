Deux ans après la décision de la Cour suprême, l'avortement au cœur du duel Trump-Biden

Deux ans après un arrêt historique de la Cour suprême, l'avortement s'est imposé comme un thème incontournable du match entre Donald Trump et Joe Biden, avec des voyants rouge écarlate pour le camp républicain.

Le 24 juin 2022, la haute cour, profondément remaniée par l'ancien président, a annulé son arrêt qui garantissait le droit fédéral des Américaines à avorter, rendant à chaque Etat sa liberté de légiférer sur la question.

Le jour même, de premiers Etats interdisaient les interruptions de grossesse sur leur sol, forçant des cliniques à fermer en urgence ou à déménager sur des terres plus accueillantes.

Le pays est désormais fracturé entre la vingtaine d'Etats ayant décrété des interdits ou de fortes restrictions, principalement situés dans le Sud et le centre, et ceux des côtes, qui ont adopté de nouvelles protections.

(FILES) Pro-life demonstrators listen to US President Donald Trump as he speaks at the 47th annual "March for Life" in Washington, DC, on January 24, 2020. Abortion rights should be left up to US states to decide, Republican presidential candidate Donald Trump said on April 8, 2024, effectively rejecting a national abortion ban after months of mixed signals on one of the November election's most contentious issues. ( AFP / OLIVIER DOULIERY )