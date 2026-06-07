Deux anciens Lyonnais offrent la victoire au Brésil
Brésil 2-1 Égypte
Buts : Guimarães (7 e ), Endrick (52 e ) pour la Seleção // Ziko (11 e ) pour les Pharaons
La victoire en chantant. Déjà présente aux États-Unis à quatre jours du début du Mondial, le Brésil s’est rassuré en dominant l’Égypte (2-1) au Huntington Bank Field de Cleveland pour son dernier match amical de préparation.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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