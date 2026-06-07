Deux anciens Lyonnais offrent la victoire au Brésil

Brésil 2-1 Égypte

Buts : Guimarães (7 e ), Endrick (52 e ) pour la Seleção // Ziko (11 e ) pour les Pharaons

La victoire en chantant. Déjà présente aux États-Unis à quatre jours du début du Mondial, le Brésil s’est rassuré en dominant l’Égypte (2-1) au Huntington Bank Field de Cleveland pour son dernier match amical de préparation.…

LB pour SOFOOT.com