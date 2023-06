Deux agents de joueurs en lien avec le FC Nantes placés en garde à vue

Les magouilles, malheureusement une habitude à Nantes.

Comme annoncé par Presse Océan et confirmé par l’AFP, les agents Bakari Sanogo (oncle et représentant de Moussa Sissoko) et Joaquim Batica, proches du FC Nantes et de son président Waldemar Kita, ont terminé en garde à vue ce mardi après une convocation au commissariat central de Nantes. Cela s’inscrit dans le cadre d’une enquête – supervisée par un juge d’instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée de Rennes – pour un potentiel « exercice illégal d’une activité d’agent sportif » . Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, a confirmé à l’AFP « ce double placement en garde à vue dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur » .…

JB pour SOFOOT.com